Διήμερη αναστολή λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΕΚΑ λόγω αναβάθμισης

Εντός του Σαββατοκύριακου αναμένεται η σταδιακή αποκατάσταση των συστημάτων

ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους ωφελούμενους του Οργανισμού, ότι στο πλαίσιο του έργου Αναβάθμισης των Υποδομών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η λειτουργία των Πληροφοριακών του Συστημάτων θα διακοπεί την Παρασκευή 5/7/2024 στις 15:00 και θα αποκατασταθεί σταδιακά εντός του Σαββατοκύριακου.

 Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Επίδομα Παιδιού (Α21)
  • Επίδομα Γέννησης (και Δήλωση Γέννησης - απονομή ΑΜΚΑ)
  • Επίδομα Στέγασης
  • Αναπηρικά Επιδόματα
  • Επίδομα Βορειοηπειρωτών Ομογενών
  •   Επίδομα Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών

   Ο χρόνος εργασιών για την αναβάθμιση του συστήματος επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, την εύρυθμη λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων Υγείας, Ασφάλισης και Πρόνοιας που υποστηρίζει η ΗΔΙΚΑ και τις ημερομηνίες εκκαθάρισης/πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

