Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους ωφελούμενους του Οργανισμού, ότι στο πλαίσιο του έργου Αναβάθμισης των Υποδομών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η λειτουργία των Πληροφοριακών του Συστημάτων θα διακοπεί την Παρασκευή 5/7/2024 στις 15:00 και θα αποκατασταθεί σταδιακά εντός του Σαββατοκύριακου.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα:
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Επίδομα Παιδιού (Α21)
- Επίδομα Γέννησης (και Δήλωση Γέννησης - απονομή ΑΜΚΑ)
- Επίδομα Στέγασης
- Αναπηρικά Επιδόματα
- Επίδομα Βορειοηπειρωτών Ομογενών
- Επίδομα Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών
Ο χρόνος εργασιών για την αναβάθμιση του συστήματος επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, την εύρυθμη λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων Υγείας, Ασφάλισης και Πρόνοιας που υποστηρίζει η ΗΔΙΚΑ και τις ημερομηνίες εκκαθάρισης/πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
