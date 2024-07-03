Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους ωφελούμενους του Οργανισμού, ότι στο πλαίσιο του έργου Αναβάθμισης των Υποδομών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η λειτουργία των Πληροφοριακών του Συστημάτων θα διακοπεί την Παρασκευή 5/7/2024 στις 15:00 και θα αποκατασταθεί σταδιακά εντός του Σαββατοκύριακου.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Παιδιού (Α21)

Επίδομα Γέννησης (και Δήλωση Γέννησης - απονομή ΑΜΚΑ)

Επίδομα Στέγασης

Αναπηρικά Επιδόματα

Επίδομα Βορειοηπειρωτών Ομογενών

Επίδομα Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών

Ο χρόνος εργασιών για την αναβάθμιση του συστήματος επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, την εύρυθμη λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων Υγείας, Ασφάλισης και Πρόνοιας που υποστηρίζει η ΗΔΙΚΑ και τις ημερομηνίες εκκαθάρισης/πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

