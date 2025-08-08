Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Ομόνοιας, με έναν οδηγό ταξί, όπως καταγγέλλεται, να επιτίθεται σε δύο τουρίστες και να τους αποσπά χρήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι Γάλλοι τουρίστες περίπου στις 10 το βράδυ της Πέμπτης επιβιβάστηκαν σε ταξί από τον Πειραιά προς το ξενοδοχείου τους στην Ομόνοια.

Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, όπως καταγγέλλουν, ο οδηγός ταξί έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τον έναν από τους δύο και του απέσπασε 800 ευρώ, ενώ του προκάλεσε και επιφανειακά τραύματα.

Οι δύο τουρίστες πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν το περιστατικό, υποβάλλοντας μήνυση κατά αγνώστου.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του οδηγού και τη σύλληψή του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.