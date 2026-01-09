Ομόνοια: 2 συλλήψεις διακινητών ναρκωτικών - Μετέφεραν εντός οχήματος 45 κιλά κάνναβης

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (7-1-2026), στην περιοχή της Ομόνοιας, 2 αλλοδαποί διακινητές ναρκωτικών ουσιών ηλικίας 32 και 33 ετών, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης και ο εντοπισμός λοιπών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι οποίοι σχημάτισαν και τη σχετική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (7-1-2026), περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή της Ομόνοιας εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 14.45 ευρώ, ενώ στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός βαλίτσας, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.

Στη συνέχεια οι δράστες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου από την περαιτέρω ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών – «καβάτζες».

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 9 κιλά και 796 γραμμ. κάνναβης,

3 μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ,

το χρηματικό ποσό των 1.130 Τούρκικων λιρών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τρίφτης και

πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

