Καρυστιανού: Δεν θα ανακοινώσω κόμμα στην επέτειο των Τεμπών

To γεγονός πως δεν πρόκειται να ανακοινώσει τη δημιουργία κάποιου κόμματος στην επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ξεκαθάρισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», σχολίασε χαρακτηριστικά εκφράζοντας την ενόχλησή της για τα σχετικά δημοσιεύματα.

Πρόσθεσε πως δεν προέβη ποτέ της σε κανενός είδους διακήρυξη περιορίζοντας τα λεγόμενα της στο ότι ένα κίνημα πολιτών οργανώνεται και η ενέργεια αυτή πάει πάρα πολύ καλά.

«Δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο», τόνισε εκτιμώντας πως η όποια παραφιλολογία είναι σκόπιμη ώστε να φαίνεται πως βρίσκεται υποχρεωτικά «μπροστά» και έτσι να συκοφαντείται και να αποδομείται στο δημόσιο διάλογο.

«Το ‘διαίρει και βασίλευε’ δεν θα περάσει», τόνισε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας προσπάθεια στοχοποίησης. Όπως εξήγησε:

«Το να χρησιμοποιείται η διαφορετικότητα δολίως για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Το λέω γενικά στο ότι προσπαθούν να μας παρουσιάσουνε ότι είμαστε σε αντίθετες πλευρές. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα. Το κόμμα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άλλος δρόμος που εγώ θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι δεν το πιστεύουν αυτό, είναι φυσιολογικό».

Στο περιθώριο των παραπάνω, η κα Καρυστιανού επεσήμανε πως για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο, η κυβέρνηση σχεδόν με την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι «ένα»- «μια γροθιά», απέναντι σε έναν γονέα και σε ένα κίνημα πολιτών κατά της διαφθοράς.

Ερωτηθείσα αν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» εξήγησε πως αναμένει να της ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσει.

«Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχτώ το αντίστοιχο email. Το Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως να παραχωρήσω τη θέση μου».

«Έχουμε στοιχεία για τα χαμένα βίντεο»

Πέρα από τα πολιτικά, η κα Καρυστιανού δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τους αργούς ρυθμούς της δικαιοσύνης, καθώς η δίκη ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει.

«Απογοήτευση ξανά. Είναι η πέμπτη φορά που ήρθαμε εδώ, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη». Ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιη για τα στοιχεία που έχει η πλευρά των συγγενών στα χέρια της, ειδικά για το ζήτημα του οπτικοακουστικού υλικού.

«Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στα χέρια μας» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «πραγματικά μπορούμε να αποφανθούμε κάποια πράγματα που πρέπει να βγουν στο φως».

Κλείνοντας, έδωσε υπόσχεση πως οι συγγενείς δεν θα λυγίσουν: «Παρά την απογοήτευση, είμαστε εδώ, θα είμαστε κάθε φορά εδώ, με ό,τι κουράγιο μας απομένει... Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους και αυτό είναι υπόσχεση».

