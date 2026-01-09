Eιδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής (4-1-2026) από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Πετρούπολης, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 7 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 28χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

«Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

