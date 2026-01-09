Θήβα: Συνεχίζεται ο αποκλεισμός - Αναλυτικά τα μπλόκα σε ισχύ

Στάση αναμονής τηρούν οι αγρότες που αποκλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς προετοιμάζονται για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις θέσεις τους παραμένουν ωστόσο οι αγρότες της Θήβας, διαφοροποιούμενοι από το κύμα αποκλιμάκωσης που ήδη παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αγρότες της περιοχής έχουν «στρατοπεδεύσει» από χθες στο 3ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θηβών – Λιβαδειάς την οποία έχουν αποκλείσει, με οχήματα αλλά και άχυρα στα οποία βάζουν φωτιά. Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το drone, παρατηρείται μποτιλιάρισμα στο σημείο και προκειμένου να αποσυμφορείται η κυκλοφορία οι αγρότες ανοίγουν τον δρόμο για μικρά διαστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αποκλεισμός - «ακορντεόν» στο σημείο θα συνεχιστεί μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, όπως προέβλεπε η απόφαση που είχαν λάβει για τον 48ωρο αποκλεισμό και μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να έχουν αποχωρήσει από το σημείο.

Ποιοι παραμένουν στα μπλόκα

Στα μπλόκα παραμένουν οι Θεσσαλοί αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συνεχίζουν να βρίσκονται παρατεταγμένα στη σήραγγα, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας, στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, το αγροτικό μπλόκο επίσης παραμένει σε ισχύ, με τους αγρότες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον κόμβο πριν από τη γέφυρα Μουργκανίου, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ήπειρο και τα Γρεβενά έπειτα από σχετική απόφαση της συνέλευσής τους. Οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στις άκρες των δρόμων, διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Αποκλεισμένα είναι επίσης τα διόδια των Μαλγάρων και ο Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Τρακτέρ παραμένουν και στην Ιόνια Οδό στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου καθώς και στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Σε εξέλιξη είναι και οι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, που αφορούν κυρίως τα φορτηγά.

Κάστρο: «Στις επτά αποφασίζουμε αν θα συνεχίσουμε για ακόμη 48 ώρες» λένε οι αγρότες

Ανοικτό αφήνουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν τον ολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού και παραδρόμων για ακόμη 48 ώρες αφήνουν οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου.

«Βρισκόμαστε στο μπλόκο Κάστρου. Αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένη όλη η εθνική οδός και οι παράδρομοί της, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην προχθεσινή γενική συνέλευση, για αποκλεισμό 48 συν 48 ωρών. Αυτό το 'συν 48' θα αποφασιστεί στην αποψινή μας συνέλευση, στις επτά» δήλωσε στο Orange Press Agency ο Κυριάκος Κυριαζής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Κάστρου. Τα τρακτέρ, όπως τόνισε, παραμένουν κανονικά στο σημείο και δεν πρόκειται να αποχωρήσουν μέχρι να ληφθεί κάποια άλλη απόφαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.