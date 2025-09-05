Καστοριά: Μινκ επιτέθηκε σε κατάκοιτη ηλικιωμένη και την ακρωτηρίασε

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Μανιάκοι της Καστοριάς, όταν ένα μινκ επιτέθηκε σε κατάκοιτη ηλικιωμένη, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μινκ εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας από ανοιχτή πόρτα και της επιτέθηκε, ακρωτηριάζοντας το χέρι της.

Συγγενείς εντόπισαν την ηλικιωμένη και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καστοριάς και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η ηλικιωμένη είναι καλύτερα στην υγεία της ενώ οι κάτοικοι του χωριού είναι σοκαρισμένοι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούν προβλήματα τα μινκ στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

