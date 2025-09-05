Νεκρός ανασύρθηκε πεζός που παρασύρθηκε από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

Νεκρός ανασύρθηκε πεζός που παρασύρθηκε από συρμό τρένου, στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, στην Αθήνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με την επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ηλικιωμένο, ο οποίος πέρασε από διάβαση που δεν υπάρχει σήμανση ή μπάρα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το τρένο.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται οι πρώτες εικόνες από τις γραμμές στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως όπου παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού ένας άνδρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.