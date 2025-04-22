Πέθανε ο Hall of Famer διαιτητής μπάσκετ, Κώστας Δήμου

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Κώστα Δήμου, σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους διαιτητές στην Ευρώπη. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος Έλληνας και ο τρίτος Ευρωπαίος διαιτητής που εισήχθη στο Hall of Fame της FIBA, ενώ συνολικά άλλοι τέσσερις Έλληνες, οι Νίκος Γκάλης, Παναγιώτης Φασούλας, Παναγιώτης Γιαννάκης και Κώστας Ρήγας, είχαν την ίδια τιμή.

Ο Κώστας Δήμου ήταν διαιτητής σε δύο διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, το 1972 και το 1980, ενώ έχει διαιτητεύσει τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1967 και τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 1980 στο τουρνουά των γυναικών.

Το 1979 προχώρησε στην ίδρυση, μαζί με το Γιάννη Καραδημήτρη, της ΟΔΚΕ (Oμοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας), της οποίας διετέλεσε πρόεδρος επί μία ολόκληρη 20ετία και τα τελευταία χρόνια ήταν επίτιμος πρόεδρος.

Συλλυπητήρια από την ΑΕΚ

H AEK Betsson BC και ο Μάκης Αγγελόπουλος εξέφρασαν την οδύνη τους για την απώλεια του Κώστα Δήμου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

«Ο εκλιπών υπήρξε από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής και παγκόσμιας διαιτησίας, μέλος του Hall of Fame της FIBA και ιδρυτής της ΟΔΚΕ, αλλά και εξ εκείνων, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην πρόοδο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Συλλυπητήρια στους οικείους του», επεσήμανε οι κιτρινόμαυροι μέσω της ιστοσελίδας τους.

Θρήνος για την εκδημία του Κώστα Δήμου#aekbchttps://t.co/y5YiuK4B2q — AEK BC (@aekbcgr) April 22, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.