Δύο άντρες αλληλομηνύθηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά από καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους, με αφορμή τις ακαθαρσίες ενός σκύλου.

Αφού πέρασαν το βράδυ στα κρατητήρια, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, που παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας και τους άφησε ελεύθερους.

Το περιστατικό

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα σε πάρκο της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές έναν 29χρονο κι έναν 66χρονο.

Ο πρώτος είχε βγάλει το σκύλο του βόλτα και μόλις τον αντίκρισε ο 66χρονος -με τον οποίο φαίνεται πως είχε προηγούμενα, πάλι λόγω του τετράποδου ζώου του- ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και δεν άργησαν να ανάψουν τα αίματα, ενώ καταγγέλθηκε, εκατέρωθεν, χρήση βίας.

Η εισαγγελέας ζήτησε να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθούν οι πράξεις που τελέστηκαν. Μεταξύ άλλων, ζητεί να προσκομιστούν, εφόσον υπάρχουν, ιατρικά έγγραφα που να πιστοποιούν σωματικές βλάβες, όπως επίσης να διευκρινιστεί ποιες ήταν οι απειλητικές και εξυβριστικές εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

