Οι μεγάλοι νικητές των 18ων Βραβείων Ποιότητας του «Γαστρονόμου»

Τα φετινά Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου ήταν αλλιώς. Ηταν μέρος μιας Μεγάλης Γιορτής, του Πρώτου Φεστιβάλ Γεύσης που διοργάνωσε το περιοδικό Γαστρονόμος και η Καθημερινή.

Το κοινό, αφού περιηγήθηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσα από εκλεκτές κουζίνες που γεύτηκε στην αυλή της Πειραιώς 260 και έμαθε γαστρονομικά μυστικά μέσα από τα μαθήματα ελληνικής μαγειρικής, τα food και τα wine talks, πήρε θέση, πλάι σε εκλεκτούς καλεσμένους στη σκηνή Δ για την κορύφωση της βραδιάς.

Ήδη πριν τις 18:00 η σκηνή Δ άρχισε να γεμίζει με όλους εκείνους που μαζεύτηκαν για να χειροκροτήσουν δυνατά τους ανθρώπους που τίμησαν για άλλη μια χρονιά το φαγητό σε κάθε έκφανσή του. Η πρώτη βράβευση της βραδιάς είχε έναν σημαντικό συμβολισμό.

Το φετινό τιμητικό βραβείο δόθηκε στη δρ. Αντωνία Τριχοπούλου, μια μικρή, συμβολική κίνηση για όλα όσα η «μητέρα της μεσογειακής διατροφής» έχει προσφέρει για δεκαετίες και συνεχίζει να προσφέρει με την επιστημονική της ιδιότητα. Είναι άλλωστε ο άνθρωπος που αναβίωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μεσογειακή διατροφή, αναδεικνύοντας τα πολύτιμα οφέλη της. «Η τύχη με ευνόησε να έχω και μερικές άλλες σημαντικές διακρίσεις. Ομως αυτή έχει σημασία για μένα γιατί προέρχεται από εσάς. Οχι μόνο από την Καθημερινή και τον Γαστρονομο, αλλά από τον κόσμο που ακολουθεί και προσπαθεί να σώσει την παράδοσή μας, τις αρχές μας. Η Ελλάδα έχει μέλλον χάρη σε εσάς», είπε η δρ. Τριχοπούλου από τη σκηνή, λαμβάνοντας το βραβείο από τον κ. Θεμιστοκλή Αλαφούζο.

Οι χαλκουργοί Κουντουράδες παρουσίασαν ενώπιον του κοινού του φεστιβάλ Γαστρονόμου την τέχνη της χαλκουργείας που φέρνουν από την Κοζάνη. Πρόκειται για ένα χαλκουργείο που μετρά δύο αιώνες ζωής και ένα από τα τελευταία εναπομείναντα στην Ελλάδα, που περνάει ακούραστα από γενιά σε γενιά. Ο Δημήτρης, ο Μιχάλης και ο Μάρκος Κουντουράς παρέλαβαν το βραβείο από τον επικεφαλής του «Ολοι Μαζί Μπορούμε», Γιάννη Σπανολιό και υπενθύμισαν πως «πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για να μην πάνε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν χαμένα». Αναμφίβολα, ήταν μια συνάντηση γιγάντων, μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική γαστρονομία.

Αυτή είναι η λίστα με όσους τιμήθηκαν στα Βραβεία Ποιότητας

Τιμητικό Βραβείο: Δρα Αντωνία Τριχοπούλου

Για τη συμβολή της στην αναβίωση σε παγκόσμια κλίμακα του ενδιαφέροντος για την ελληνική παραδοσιακή διατροφή και, κατ’ επέκταση, τη μεσογειακή. Το Τιμητικό Βραβείο, είναι ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μας για όλα όσα έχει προσφέρει, αλλά και για όσα προτίθεται να προσφέρει στο μέλλον.

Βραβείο καταστήματος: Παντοπωλείο Αλεξανδρής

Για την αφοσίωση, την ανθρωπιά και το ήθος τους. Μέσα από ένα τίμιο δούναι και λαβείν, φέρνουν κοντά τον άνθρωπο με τον τόπο του· τον καταναλωτή με τον παραγωγό· τη γεύση με τη μνήμη.

Βραβείο βιωσιμότητας: Aegean Rebreath

Για τον ασύλληπτο αριθμό απορριμμάτων που έχουν συλλέξει από τον ελληνικό βυθό τα τελευταία οκτώ χρόνια. Με δράση καθαρά εθελοντική, τα μέλη της έχουν βάλει στόχο να καθαρίσουν λιμάνια και υφάλους σε νησιά και παράλιες πόλεις. Καθαρός βυθός σημαίνει υγιές θαλάσσιο περιβάλλον, βιώσιμη αλιεία και ασφαλέστερη τροφή στο πιάτο μας.

Βραβείο καλλιέργειας: Σκόρδα «eNtopio» - Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου

Για τη διάσωση και την καλλιέργεια μιας παλιάς ποικιλίας σκόρδου, που στην αγορά κυκλοφορεί με την ονομασία eNtopio. Ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες κι άλλες ουσίες, υπεύθυνες για την προστασία των κυττάρων.

Βραβείο «Εύη Βουτσινά»: Αρτοποιείο Δαρεμά

Για τη συγκινητική προσήλωση με την οποία εδώ και 137 χρόνια παρασκευάζουν τα διασημότερα μουστοκούλουρα της Αττικής με την αρχική συνταγή και με άριστες πρώτες ύλες. Προϊόντα ταπεινά, αλλά με μεγάλη γαστρονομική και πολιτισμική αξία, προϊόντα κλασικά, που αποδεικνύουν πως η ελληνική παράδοση δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις εισαγόμενες μόδες.

Βραβείο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων: Τυροκομείο Zeus Caven – Ξυλούρης

Για την αφοσίωση στη δύσκολη και απαιτητική τέχνη της παλαίωσης τυριών. Μεγαλωμένος μέσα στο γάλα και στο τυρί, ο Χαράλαμπος Ξυλούρης το 2017 θεμελίωσε την παραγωγική μονάδα του, προορισμένη να τυροκομεί κρητική γραβιέρα ΠΟΠ. Με γάλα από παλιά κρητική ράτσα προβάτων που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια και παλαίωση 24 μηνών δημιουργεί ένα εντυπωσιακής πολυπλοκότητας και ξέχειλο από νοστιμιά τυρί.

Βραβείο παραγωγής ελαιόλαδου: Κτήμα Elaikos

Για την αγάπη, συνεχή εκπαίδευση, σεβασμό στη γνώση των προγόνων και τις καρποφόρες συνεργασίες που οδηγούν στην παραγωγή ενός σωστού, αληθινού ελαιόλαδου. Η επιλογή πρακτικών ορθής και βιώσιμης καλλιέργειας, η συλλογή υγιών καρπών νωρίς τον Οκτώβριο, η ελαιοποίηση αυθημερόν, η προσεκτική αποθήκευση, είναι μερικές από τις παραμέτρους μιας αληθινής νίκης της τίμιας προσπάθειας, της γνώσης και της συνεργασίας.

Ειδικό Βραβείο: Κώστας Σπηλιάδης

Σε έναν οραματιστή που υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος έναν στόχο: να δείξει στους ξένους την Ελλάδα της απλότητας, των καθαρών γεύσεων, των σπάνιων πρώτων υλών. Τον άνθρωπο που μετουσίωσε την ελληνική φιλοξενία σε παγκόσμια εμπειρία και στερέωσε την ελληνική κουζίνα στον διεθνή χάρτη του fine dining.

Βραβείο παραγωγής μελιού: Οικογένεια Μουρίκη

Γιατί υπηρετούν με αυταπάρνηση τη δύσκολη τέχνη της νομαδικής μελισσοκομίας. Ο Παναγιώτης Μουρίκης, δεύτερη γενιά στην επιχείρηση, ταξιδεύει τα μελισσοσμήνη του στις τέσσερις γωνιές της χώρας. Το μέλι καστανιάς της οικογένειας, τερμάτισε πρώτο και με διαφορά στη φετινή τυφλή γευσιγνωσία του Γαστρονόμου. Τα μέλια τους ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, φτάνοντας ακόμη και στην Galeries Lafayette στο Παρίσι.

Βραβείο παραδοσιακής τέχνης: Βιοτεχνία χαλκού Αφοί Κουντουρά

Για την αφοσίωση της οικογένειας για σχεδόν δύο αιώνες σε μια τέχνη παλιά και δύσκολη. Ένα από τα τελευταία χαλκουργεία στην Ελλάδα, που περνάει από γενιά σε γενιά, με τη νεότερη να έχει πάρει ήδη θέση.

Βραβείο Ελληνικού Street Food: Σουβλατζίδικο «Λευτέρης ο Πολίτης»

Γιατί εδώ και 74 χρόνια τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί πέντε μόνο υλικά, τη νοστιμιά της παλιάς Αθήνας. Η μια μετά την άλλη, οι γενιές της οικογένεια Σαββόγλου, κρατάνε στα χέρια τους την απόλυτη συνταγή για ένα σουβλάκι-σημείο αναφοράς.

Βραβείο Αθηναϊκού γλυκού: Γαλακτοπωλείο «Η Στάνη» & Λουκουμάδες Χανίων Θ. Κτιστάκης

Για τον αιώνα ζωής και βάλε, που, από τα πέριξ της Ομονοίας, τα δύο παλιά στέκια διασώζουν τη χαμένη τρυφερότητα της Αθήνας και δίνουν συνέχεια στην πληγωμένη ιστορική της μνήμη. Δύο μαγαζιά-θεματοφύλακες των πιο γλυκών στιγμών της πόλης.

Βραβείο παραγωγής οίνου: Κτήμα Σκούρας

Σε έναν από τους μπροστάρηδες στη νέα εποχή του ελληνικού κρασιού, που δεν κληρονόμησε το κρασί αλλά το επέλεξε. Κερδίζοντας τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του, εκλέχθηκε τρεις φορές πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου. Δημιουργικός, αεικίνητος, πείσμων, ο Γιώργος Σκούρας δεν σταματά να βάζει στόχους.

