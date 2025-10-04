Άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο φεστιβάλ γεύσης του Γαστρονόμου

Λίγο μετά τις 12.00 άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο Φεστιβάλ Γεύσης του περιοδικού Γαστρονόμος, στην Πειραιώς 260 στην Αθήνα. Τη μεγάλη γιορτή της ελληνικής γαστρονομίας αναμένεται να επισκεφθούν σήμερα περισσότερα από 1500 άτομα.

Βραβευμένα εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία από τις τέσσερις γωνιές της Ελλάδας έχουν πάρει τις θέσεις τους και σερβίρουν στο κοινό τα εμβληματικά πιάτα τους. Ήδη από τις 13.30 η σεφ Νένα Ισμυρνόγλου έχει ανέβει στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή για το πρώτο μάθημα ελληνικής κουζίνας ενώ ακολουθούν άλλοι τρεις σπουδαίοι μάγειρες, ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο Λευτέρης Λαζάρου και Αγιορείτης Πατέρας Γεώργιος, οι οποίοι να παρουσιάσουν συνταγές με όλα τα μυστικά τους.

Παράλληλα, σε τρεις διαφορετικές αίθουσες οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις:

Στη Σκηνή Δ σημαντικά πρόσωπα μιλάνε για την ελληνική γαστρονομία. Τι σημαίνει να παράγεις στην Ελλάδα; Τι πάει λάθος με το ελληνικό ελαιόλαδο; Γιατί δεν έχουμε παλιά εστιατόρια στην Αθήνα; Γιατί τρέχουμε πίσω από τα Μισελέν; Πώς ο υπερτουρισμός αλλάζει την φυσιογνωμία της κουζίνας ενός τόπου;

Στην Αίθουσα Κρασιού μερικοί από τους πιο σπουδαίους Έλληνες οινοποιούς, σε ενδιαφέροντα τετ α τετ. Συζητούν για τη δουλειά τους, την πορεία τους και την οινική φιλοσοφία τους και μας συστήσουν ένα αγαπημένο κρασί τους.

Στη Σκηνή Ε, τεχνίτες, δεξιοτέχνες στον πηλό, στον χαλκό, στα τυροβόλια αλλά και μελισσοκόμοι, όλοι τους υπηρέτες σπουδαίων αρχαίων τεχνών, παρουσιάζουν τη δουλειά τους.

Στις 18.00, επιστρέφουμε στη Σκηνή Δ, όπου θα ξεκινήσει η 18η τελετή απονομής των Βραβείων Ποιότητας του Γαστρονόμου. Το κοινό έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ποιους παραγωγούς, εμπόρους και πρόσωπα της γαστρονομίας ξεχώρισε φέτος η ομάδα του περιοδικού και να ακούσει τις συγκινητικές ιστορίες τους, σε ένα συναρπαστικό δίωρο που θα μας ταξιδέψει στις τέσσερις γωνιές της Ελλάδας.

Στις 21.00, το Φεστιβάλ κορυφώνεται με το τραπέζι των σεφ, με μια μεγάλη γιορτή όπου κάποιοι από τους πιο γνωστούς Έλληνες σεφ και ζαχαροπλάστες θα μαγειρέψουν για το κοινό. Η μουσική δυναμώνει, τα κεράσματα δίνουν και παίρνουν και οι σεφ «κονταροχτυπιούνται» στην αρένα της ελληνικής κουζίνας διεκδικώντας το έπαθλο της πιο νόστιμης μπουκιάς. Μια συνάντηση γιγάντων, μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική γαστρονομία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.