«Κιμωλίστες»: H ψυχή του νησιού

Οι Κιμωλίστες δρουν εθελοντικά στην Κίμωλο με θερινό σινεμά και υπαίθριες βιβλιοθήκες, αναδεικνύοντας το νησί με αγάπη και δημιουργικότητα

Oι «Κιμωλίστες», ψυχή του νησιού

Οι Κιμωλίστες, όπως αποτυπώνεται από το σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ μεγαλουργούν στην Κίμωλο.

Μία εθελοντική ομάδα που αγαπά το νησί και πραγματοποιεί δράσεις που αναδεικνύουν τον τόπο τους: το σινέ Καλησπερίτης είναι το ρομαντικό θερινό σινεμά που κάθε φορά προβάλλει ταινίες στις πιο όμορφες τοποθεσίες του νησιού αλλά και οι υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες που ταξιδεύουν τους επισκέπτες με ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία.

