Εξερευνώντας τη Χώρα της Κιμώλου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Κίμωλος είναι ένα νησί των Δυτικών Κυκλάδων, που αν το κοιτάξεις από ψηλά έχει το σχήμα ενός κανονικού πενταγώνου, με διάμετρο 7 μιλίων και ανάπτυγμα ακτών περίπου 40 χιλιόμετρα. Το νησί πήρε το όνομά του από το λευκό πέτρωμα, τη γνωστή από τους μαυροπίνακες κιμωλία. Μεγαλύτερος οικισμός του νησιού είναι η Χώρα, ή Χωριό όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι. Εκεί χτυπάει κυριολεκτικά η καρδιά του νησιού, και θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε.

Το γραφικό Χωριό είναι χτισμένο στους πρόποδες του Ξαπλοβουνίου, και ξεχωρίζει για τα πέτρινα, κάτασπρα σπίτια, τις ολάνθιστες αυλές και τα γραφικά καλντερίμια με τους ασβεστωμένους «αρμούς», μία εικόνα που μοιάζει σαν αληθινή ζωγραφιά και είναι άκρως αντιπροσωπευτική της αυθεντικής κυκλαδίτικης γοητείας.

Ο παλαιότερος οικιστικός πυρήνας είναι το Κάστρο, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε ο οικισμός ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα, αλλά κυρίως μετά την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, κατά κανόνα, όσο πιο κοντά στο Κάστρο βρίσκεται ένα σπίτι, τόσο παλιότερο είναι. Στο Χωριό της Κιμώλου δε θα βρείτε μια μεγάλη κεντρική πλατεία, αλλά αρκετές μικρές, όπως της Θεοσκέπαστης, του Κάμπου (με την παιδική χαρά) ή του Σχολείου (με ωραία θέα).

Περιπλανώμενοι στον οικισμό θα δείτε πολλές γραφικές εκκλησίες. Πολλές από αυτές είναι του 17ου αιώνα και φυλάσσουν στο εσωτερικό τους σημαντικές εικόνες, έργα κυρίως του Εμμανουήλ ιερέως Σκορδίλη, Κρητικού αγιογράφου και του Δευτερεύοντος Σίφνου. Οι ναοί έχουν ακόμη αξιόλογα ξυλόγλυπτα ή ζωγραφιστά τέμπλα και ενδιαφέρουσα, απέριττη, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Απέναντι ακριβώς από τον ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας θα δείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ μέσα στο Κάστρο το Λαογραφικό Μουσείο της Κιμώλου.

Εκτός όμως από το ιστορικό κάστρο, τις όμορφες εκκλησιές, τα μουσεία και τις γραφικές πλατείες, στο Χωριό χτυπάει πιο δυνατά από οπουδήποτε αλλού η καρδιά της καλοκαιρινής ζωής ολόκληρου του νησιού. Εκεί θα μπορέσετε να βρείτε αρκετά ενοικιαζόμενα καταλύματα για τη διαμονή σας, ταβέρνες, καφενεία, μπαράκια και πολλά καταστήματα, για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Με αφετηρία το Χωριό, μπορείτε να σχεδιάσετε τις διαδρομές και τις εξορμήσεις σας στο υπόλοιπο νησί και τις εξωτικές του παραλίες.

Αναμφίβολα η πιο δημοφιλής παραλία του νησιού είναι τα Πράσσα (ή Πράσα), με την ολόλευκη αμμουδιά και τα τιρκουάζ νερά, καθώς και η περιοχή του Καρά που βρίσκεται αρκετά κοντά στο Χωριό, αλλά αντί για αμμουδιά διαθέτει λευκά βράχια και καταγάλανα, διαυγή νερά. Ακόμη, αξέχαστες βουτιές θα κάνετε στις παραλίες της Γούπας – Ρέμα, στην Ψάθη, το Κλήμα, την Μπονάτσα, την Αλυκή και τη Μαυροσπηλιά, όπου στα ρηχά νερά της βρίσκεται βυθισμένη η αρχαία πόλη του νησιού. Από αυτή την ακτή θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε και ένα άκρως μαγικό ηλιοβασίλεμα.

Πηγή: skai.gr

