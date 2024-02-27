Μεσίστιες σημαίες και ενός λεπτού σιγή στο ΑΠΘ για την επέτειο των Τεμπών

Μεσίστιες θα κυματίζουν αύριο, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, οι σημαίες στο ΑΠΘ και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες στη μνήμη των θυμάτων, πολλοί από τους οποίους ήταν φοιτητές του Ιδρύματος.

Σε ανακοίνωση τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ κάνουν λόγο για «μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που κλόνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της χώρας» και προσθέτουν ότι η αυριανή μέρα «συνιστά υπόμνηση της ευθύνης των αρμοδίων αρχών να αποδώσουν την πρέπουσα δικαιοσύνη και του δικού μας χρέους να τιμούμε τη μνήμη των ψυχών που χάθηκαν».

«Ήταν παιδιά, αδέρφια και γονείς, ήταν φίλοι και σύντροφοι. Το ΑΠΘ πλήρωσε βαρύ φόρο τιμής αίματος. Πολλοί και πολλές από αυτούς, ήταν φοιτητές και φοιτήτριες της Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η απουσία τους από τα αμφιθέατρα, οι κενές καρέκλες στη βιβλιοθήκη, οι φωτογραφίες της ορκωμοσίας που δεν πρόλαβαν, θα βαραίνουν για πάντα τη συλλογική μας συνείδηση», υπογραμμίζουν οι Πρυτανικές Αρχές.

Τέλος, επισημαίνουν ότι «ως γονείς και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ως συνάδελφοι και πολίτες, συναισθανόμαστε βαθιά τον πόνο των γονιών και των οικείων των θυμάτων αυτής της τραγωδίας και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους» και ότι «δεν θα ξεχάσουμε κανέναν τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

