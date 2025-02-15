«Κάποιοι επιστήμονες αρέσκονται να βγάζουν συμπεράσματα που δεν καταλαβαίνουν πόση ζημιά μπορεί να κάνουν σε ένα τόπο που δοκιμάζεται» δήλωσε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» ο καθηγητής Γεωλογίας Δημήτρη Παπανικολάου, σχολιάζοντας την ανάρτησή του Ευρωμεσογειακού Σεισμικού Κέντρου, το οποίο κάνει λόγο για σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο και για και ανεξήγητο «θόρυβο».

Ο κ. Παπανικολάου επισήμανε ότι είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ακούγονται θόρυβοι στους σεισμούς.

«Οι μικροί σεισμοί οι επιφανειακοί εφόσον σπάνε, την ώρα που σπάει το πέτρωμα και δίνει τον σεισμό, η τριβή που κάνει το σπάσιμο είναι που διαχέεται ιδίως μέσα από τη θάλασσα και φτάνει αυτό το βουητό παντού» είπε.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η ησυχία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες «ας ελπίσουμε ότι θα είναι πράγματι κάποια αποκλιμάκωση».

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί. Θα κάνουμε υπομονή μερικές μέρες να δούμε πως εξελίσσονται τα πράγματα» υπογράμμισε.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο πραγματικός κίνδυνος σε περίπτωση σεισμού 6 Ρίχτερ είναι για τη Σαντορίνη. «Ανάφη, Ίος και Αμοργός δεν κινδυνεύουν και από τα 6 Ρίχτερ» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.