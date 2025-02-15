Ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι από την Τετάρτη καταγράφεται μείωση της σεισμικής δραστηριότητας αλλά Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αποκλιμάκωση.

Υπογράμμισε, ότι το σύστημα είναι ενεργό, υπάρχει κίνηση μάγματος και αυξομειώσεις στη σεισμικότητα, ενώ η παραμόρφωση συνεχίζεται.

Επίσης, τόνισε ότι τα κτίρια στη Σαντορίνη είναι ασφαλή και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ωστόσο υπάρχουν βροχοπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις στα πρανή της καλντέρας.

Πηγή: skai.gr

