Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού κατηγορούνται δύο ανήλικοι σε νησί της Δωδεκανήσου, οι οποίοι προσπάθησαν να δηλητηριάσουν με ποντικοφάρμακο την μητέρα του κοριτσιού, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατική».

Συγκεκριμένα, το σχέδιο που φέρεται να είχαν μία 13χρονη και ένας 15χρονος περιελάμβανε δηλητηρίαση μέσω τροφής, με στόχο να ξεπεράσουν τα εμπόδια που, κατά την αντίληψή τους, έθεταν οι γονείς της νεαρής στην ερωτική τους σχέση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα της ανήλικης κατήγγειλε στις αρχές ότι εντόπισε μηνύματα και στοιχεία που έδειχναν ότι η κόρη της, υπό την καθοδήγηση του ανήλικου φίλου της, σχεδίαζε να της αφαιρέσει τη ζωή.

Η καταγγελία της οδήγησε σε ενδελεχή έρευνα, η οποία αποκάλυψε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εξέλιξη της σχέσης των δύο εφήβων, την επιρροή του αγοριού στην ψυχολογία της κοπέλας και τις ενέργειες που τελικά απέτρεψαν το έγκλημα.

Από την αθώα γνωριμία στην επικίνδυνη επιρροή

Η σχέση των δύο ανηλίκων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και γρήγορα πήρε διαστάσεις που ανησύχησαν τους γονείς της 13χρονης.

Η συμπεριφορά της άρχισε να αλλάζει δραματικά,. Συγκεκριμένα επέστρεφε αργά στο σπίτι χωρίς ενημέρωση, άρχισε να καπνίζει και να καταναλώνει ενεργειακά ποτά, αντιδρούσε επιθετικά σε κάθε παρατήρηση των γονιών της, δηλώνοντας ότι είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, παράτησε τα φροντιστήριά της και άρχισε να κάνει απουσίες στο σχολείο και εγκατέλειψε τη φαρμακευτική αγωγή που ελάμβανε για αλλεργία, παρά τις ιατρικές οδηγίες.

Η ραγδαία αλλαγή στην προσωπικότητά της και η εμμονή της με τη σχέση της οδήγησαν τους γονείς να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό ψυχολόγο.

Ο ειδικός διαπίστωσε ότι η ανήλικη βρισκόταν υπό έντονη επιρροή του 15χρονου, ο οποίος φαινόταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο στη συμπεριφορά της.

Όταν η μητέρα, ανησυχώντας για την κόρη της, έλεγξε τις συνομιλίες της στα κοινωνικά δίκτυα, ήρθε αντιμέτωπη με ένα ανατριχιαστικό εύρημα: μηνύματα στα οποία ο 15χρονος παρότρυνε την 13χρονη να βλάψει τη μητέρα της.

Το σχέδιο εξόντωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές, η κοπέλα, καθοδηγούμενη από τον ανήλικο φίλο της, αποπειράθηκε να δηλητηριάσει τη μητέρα της, τοποθετώντας ποντικοφάρμακο σε γλυκό και τσάι που της πρόσφερε.

Ωστόσο, η μητέρα δεν τα κατανάλωσε και σύντομα συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ανησυχητική όταν η μητέρα εντόπισε στο δωμάτιο της κόρης της ένα μαχαίρι κουζίνας, το οποίο η ίδια δεν αναγνώριζε. Παράλληλα, οι διαδικτυακές συνομιλίες αποκάλυψαν ότι ο 15χρονος πίεζε τη 13χρονη να ολοκληρώσει το σχέδιο, ενώ σε μηνύματα την απειλούσε όταν εκείνη εξέφραζε ενδοιασμούς.

Την ημέρα της σύλληψής τους, οι δύο ανήλικοι είχαν περάσει χρόνο μαζί στο σπίτι της 13χρονης, με τον 15χρονο να κρατά στα χέρια του ένα σωληνάριο με άγνωστη ουσία.

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν αποκάλυψαν ότι περίμεναν να φύγει ο πατέρας από το σπίτι, προκειμένου να “κανονίσουν” τη μητέρα.

Η αποκάλυψη και η επέμβαση των αρχών

Η μητέρα, τρομοκρατημένη από τα ευρήματα, μετέβη άμεσα στις αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, κατάσχεσαν το μαχαίρι και τα μηνύματα συνομιλιών και σχημάτισαν δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.

Κατά την εξέτασή της από τις αρχές, η 13χρονη ομολόγησε ότι είχε τοποθετήσει ποντικοφάρμακο στο φαγητό της μητέρας της και ότι είχε πάρει το μαχαίρι από το σπίτι του φίλου της, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εναντίον της.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία Ανηλίκων για τα περαιτέρω

Το προφίλ των ανηλίκων και οι ανησυχίες των ειδικών

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ. Ειδικοί ψυχολόγοι αναφέρουν ότι η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της στενής παρακολούθησης των εφηβικών σχέσεων από τους γονείς, καθώς και την ανάγκη για ψυχολογική στήριξη των παιδιών που εμφανίζουν απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά τους.

Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα όρια της γονικής παρέμβασης, την ψυχολογική χειραγώγηση μεταξύ εφήβων και τη σκοτεινή πλευρά της διαδικτυακής επικοινωνίας, που μπορεί να αποτελέσει όχημα για επικίνδυνες ιδέες και πράξεις.

Οι νομικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση θέτει σοβαρά ζητήματα για τη νομική αντιμετώπιση εγκλημάτων ανηλίκων και την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών δομών στήριξης εφήβων και οικογενειών.





