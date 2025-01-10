Kρήτη: Σε κρίσιμη κατάσταση 60χρονη με τραύμα στο κεφάλι

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων μια 60χρονη γυναίκα από το Βαλσαμόνερο Ρεθύμνου, η οποία εντοπίστηκε σχεδόν σε κωματώδη κατάσταση από γείτονα.

Το περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία φαίνεται να συνδέεται με μια έντονη λογομαχία που είχε η γυναίκα με τον πρώην σύζυγό της, έναν 65χρονο Βρετανό.

Το χρονικό του περιστατικού

Η 60χρονη φιλοξενούσε τον πρώην σύζυγό της, παρά τον χωρισμό τους, αφού οι δύο τους διατηρούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, καλές σχέσεις.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, ωστόσο, μια διαφωνία φαίνεται να ξέφυγε από τα όρια, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Βρετανού στην αστυνομία, ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς η γυναίκα, μετά το συμβάν, σηκώθηκε και κάθισε στον καναπέ.

Οι δύο τους, όπως λέγεται, είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ εκείνο το βράδυ.

Η γυναίκα βρέθηκε την επόμενη μέρα το μεσημέρι λιπόθυμη στο σπίτι της, φέροντας τραύμα στο κεφάλι.

Ο γείτονας που την ανακάλυψε ειδοποίησε τους συγγενείς της, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν ασθενοφόρο.

Η αντίδραση των Αρχών

Παρά την κατάσταση της γυναίκας, ο πρώην σύζυγος δε συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο. Ο 65χρονος έδωσε ανωμοτί κατάθεση, εξηγώντας ότι θεώρησε πως η γυναίκα δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Κατόπιν εισαγγελικής απόφασης, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διευκρινίσει τις συνθήκες του περιστατικού.

Η γυναίκα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Η εξέλιξη της υγείας της θεωρείται καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα.

Οι απόψεις γύρω από το περιστατικό διίστανται. Ενώ ο τραυματισμός χαρακτηρίζεται πιθανότατα ως ατύχημα, τα γεγονότα που προηγήθηκαν εγείρουν ερωτήματα. Η αστυνομία διερευνά αν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή βίας ή αν ο τραυματισμός προήλθε από άλλη αιτία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.