Η ζήτηση για νέους γιατρούς αυξάνεται συνεχώς

Η αυξανόμενη ανάγκη για νέους και ειδικευμένους ιατρούς είναι εμφανής, καθώς η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει της προκλήσεις σχεδόν καθολικά σε όλους τους τομείς της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης νέων ιατρών με σύγχρονες δεξιότητες και εκπαίδευση.

Σύγχρονες Ιατρικές Σπουδές το 2025

Η νέα γενιά ιατρών απαιτεί όχι μόνο σύγχρονα προγράμματα σπουδών αλλά και σύγχρονους μεθόδους ιατρικής εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμός από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών τηλεϊατρικής, καθώς και η εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι αναπόσπαστα στοιχεία της σύγχρονης ιατρικής.

Οι σπουδές στην Ιατρική προϋποθέτουν και ψηλές απαιτήσεις όπως έμπειρους ακαδημαϊκούς, ερευνητική δραστηριότητα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ισχυρό πρόγραμμα σπουδών και το πιο σημαντικό- πολλαπλές ευκαιρίες κλινικής και πρακτικής άσκησης.

Μια από τις πιο αξιόλογες Ιατρικές Σχολές που πληροί αυτές τις προδιάγραφες είναι η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC). Το κύρος και η διεθνής αναγνώριση της Ιατρικής Σχολής του EUC την καθιέρωσε σαν πρώτη επιλογή για υποψήφιους φοιτητές από Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η δε ίδρυση παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στην Φρανκφούρτη, στην καρδιά της Ευρώπης, είναι ακόμη μία επιβεβαίωση του κύρους της Σχολής ως ιατρικός κόμβος αριστείας, έρευνας και καινοτομίας που δημιουργεί συνεχώς προστιθέμενη αξία για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Το Παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη αποτελεί ορόσημο καθώς πρόκειται για το μοναδικό Παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου που λειτουργεί εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την έγκριση των Γερμανικών Αρχών.

Μοναδικό Πτυχίο Ιατρικής στην Κύπρο με την αναγνώριση του QS Top Universities

Το Πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το μοναδικό στην Κύπρο που έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, η Σχολή έχει πλήρη διαπίστευση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME) και είναι εγκεκριμένη από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με αυτή την έγκριση, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις εξετάσεις USMLE και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις μεταπτυχιακές σπουδές και την άσκηση της ιατρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, η Ιατρική Σχολή του EUC έχει αναγνωριστεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ευνοώντας την κινητικότητα των αποφοίτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

Τα βραβεία και οι πιστοποιήσεις του Πτυχίου αντανακλούν την υψηλή ποιότητα και την αφοσίωση της Σχολής στην ιατρική εκπαίδευση, όπως τονίζει και η Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγήτρια Ελίζαμπεθ Τζόνσον: «Επιλέξτε την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για να γίνετε εξαιρετικοί κλινικοί γιατροί».

Κλινική και Πρακτική Κατάρτιση στην Ιατρική Σχολή

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του EUC εισέρχονται αμέσως στο επίκεντρο της κλινικής άσκησης, με επισκέψεις στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία από τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Αρχίζουν με βασικές δεξιότητες όπως αιμοληψία και μέτρηση ζωτικών ενδείξεων. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θερινά προγράμματα πρακτικής (summer externships) σε κλινικές και νοσοκομεία σε χώρες όπως ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Σχολής είναι οι στρατηγικές συνεργασίες της με κορυφαία ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε:

• Ελλάδα: Συνεργασία με το Όμιλο Ιατρικού Αθηνών το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων, τον Όμιλο Υγεία

• Κύπρο: Συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, Mediterranean Hospital of Cyprus, American Medical Center, Απολλώνειο, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Πολυκλινική Λευκωσίας, CARE Medical Institute, Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Λεμεσός, και Ινστιτούτο Οφθαλμός

Γιατί η Κύπρος και γιατί το EUC;

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανήκετε σε μια διεθνή κοινότητα φοιτητών από 90 διαφορετικές εθνικότητες. Η φοίτηση πραγματοποιείται σε ένα άριστα οργανωμένο campus με σύγχρονες υποδομές, που ενισχύουν την ασφάλεια και διευκολύνουν τις σπουδές σας. Επιπλέον, η πρόσφατη προσθήκη της νέας πτέρυγας του Πανεπιστημίου φιλοξενεί εργαστήρια των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής. Ως φοιτητής του EUC, θα απολαμβάνετε μια ζωντανή και ακμάζουσα φοιτητική ζωή σε μια σύγχρονη και οργανωμένη ευρωπαϊκή πόλη.

ΤΗΕ World University Rankings by Subject 2025: Medical and Health

Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 501+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025

Πηγή: skai.gr

