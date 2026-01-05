Για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συνελήφθη ένας 67χρονος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έβαλε τον σκύλο του να τρέχει δεμένος, έξω από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την ώρα που ο άντρας οδηγούσε το αυτοκίνητό του, κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο βρισκόταν εκτός του οχήματος κι έτρεχε παράλληλα με την πορεία του.

Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα, ενώ κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.