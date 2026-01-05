Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Της Έλενας Γαλάρη

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, με αφορμή το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Κατά την έρευνα που θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε, μιλώντας στο ERTNews, πως δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων και σημείωσε πως άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για απόδοση ευθυνών, ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα.

Μάλιστα, τόνισε πως «ναι, θα πέσουν κεφάλια», ενώ σημείωσε πως οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 υπογράμμισε πως έχει γεννήσει εύλογα ερωτηματικά το όλο θέμα, ενώ δεσμεύτηκε πως το υπουργείο Υποδομών δεν θα αφήσει έτσι την υπόθεση, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το αίτιο αυτού του περίπλοκου τεχνικού προβλήματος.

«Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει προσφύγει ήδη στις υπηρεσίες τόσο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών όσο και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Αν χρειαστεί, ο υπουργός θα προχωρήσει μέχρι και σε ΕΔΕ. Το ταχύτερο θα δοθούν απαντήσεις, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με θέματα ασφαλείας», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

