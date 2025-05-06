Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης άσκησε αναίρεση στην υπόθεση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παπαντωνίου, για την υπόθεση εκσυγχρονισμού έξι φρεγατών του ελληνικού ναυτικού.

Ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε πως η απαλλακτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη ενώ φέρεται να έχει εντοπίσει και εσφαλμένη ερμηνεία κάποιων νομικών διατάξεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Γιάννος Παπαντωνίου κρίθηκε ομόφωνα αθώος λόγω αμφιβολιών για την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Το δικαστήριο έκρινε οτι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της δωροδοκίας ούτε και της απιστίας και ως εκ τούτου - αφού δεν υπάρχει βασικό αδίκημα - δεν υπάρχει και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί τώρα στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και - αν ασκηθεί αναίρεση - ο πρώην υπουργός θα καθίσει ξανά στο εδώλιο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μαζί με τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου και τον στενό φίλο του ζευγαριού Ανδρέα Μπάρδη.

Πηγή: skai.gr

