Ο ΣΕΒ για την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη

Η διοίκηση του ΣΕΒ εξέφρασε σήμερα τη βαθιά της λύπη για την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη, που με την παρουσία του - όπως αναφέρει - άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα και σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.

«Με επιχειρηματική τόλμη και ευφυία, πέτυχε να δημιουργήσει έναν πολυσχιδή και εξωστρεφή διεθνή επιχειρηματικό όμιλο, με αιχμή στο χώρο της βιομηχανίας και της ενέργειας, ενώ ανέπτυξε συγχρόνως έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης στήριξε έμπρακτα την επιχειρηματική ιδέα και συλλογικότητα, με τη διαρκή συμμετοχή εταιριών του και τη συνεισφορά κορυφαίων στελεχών του ομίλου στον ΣΕΒ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήριά στην οικογένεια, στους οικείους, και στους συνεργάτες του», υπογραμμίζει ο ΣΕΒ.

