Εξιχνιάστηκαν, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 8 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών πολυτελών οχημάτων από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διερεύνηση των εν λόγω κλοπών πολυτελών οχημάτων που διαπράχθηκαν κατά τα 3 τελευταία έτη και μετά από την ενδελεχή και επισταμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ταυτοποιήθηκε 41χρονος αλλοδαπός ως δράστης των διακεκριμένων κλοπών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσε

Ως προς τη μεθοδολογία του, ο 41χρονος αφαιρούσε χωρίς να γίνει αντιληπτός τα κλειδιά των οχημάτων από τον χώρο φύλαξης των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις προσποιούμενος το συγγενικό πρόσωπο των ιδιοκτητών των οχημάτων, παραλάμβανε τα κλειδιά των οχημάτων, παραπλανώντας τους υπαλλήλους των χώρων στάθμευσης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, τόσο εθνικό όσο και διεθνές.

Πηγή: skai.gr

