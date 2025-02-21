Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για διαδικτυακή ανταλλαγή φωτογραφιών συμμαθητριών τους, τις οποίες επεξεργάστηκαν με προσβλητικό τρόπο για τη γενετήσια ευπρέπεια τους, μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, δικογραφία σε βάρος δυο 16χρονων σχηματίστηκε για πορνογραφία ανηλίκων και σε βάρος των γονέων τους (50χρονος, 49χρονη και 43χρονη) για παραμέληση της εποπτείας τους, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Οι ανήλικοι προσήχθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, μεσημβρινές ώρες την Τετάρτη (19/2) από το σχολείο όπου φοιτούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι 16χρονοι προέβαιναν σε διαδικτυακή ανταλλαγή φωτογραφιών συμμαθητριών τους, τις οποίες είχαν επεξεργαστεί μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εμφαίνονται γυμνές ή ημίγυμνες. Τις φωτογραφίες τις είχαν αποσπάσει από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή τις λάμβαναν οι ίδιοι χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τα κινητά τηλέφωνα των δύο 16χρονων κατασχέθηκαν και θα διενεργηθεί εργαστηριακός ψηφιακός έλεγχος.

Πηγή: skai.gr

