Τρόμος στον Άγιο Παντελεήμονα: Εισέβαλαν σε διαμέρισμα - Έδεσαν με tire up και χτύπησαν οικιακή βοηθό

Άγνωστα άτομα εισέβαλαν σε διαμέρισμα στον 'Αγιο Παντελεήμονα - Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αφαίρεση χρημάτων ή αντικειμένων από το σπίτι

Αστυνομία

Εισβολή αγνώστων σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα αλλά και τον ξυλοδαρμό της οικιακής βοηθού ερευνά η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 21:10 το βράδυ την Κυριακή, δυο άγνωστα άτομα, εισέβαλαν σε διαμέρισμα επί της οδού Αριστοτέλους και ακινητοποίησαν την οικιακή βοηθό γεωργιανής καταγωγής την οποία έδεσαν με tire up. Κατά την αποχώρησή τους, οι δράστες έλυσαν οι ίδιοι τη γυναίκα πριν τραπούν σε φυγή.

Η ίδια στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκαν χτυπήματα στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πλευρά. Το αξιοσημείωτο είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αφαίρεση χρημάτων ή αντικειμένων από το σπίτι.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

