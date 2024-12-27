Ο Λευτέρης Πανταζής προκαλεί «Ταραχή» στο ΟΠΑΠ Game Time

Μαγικά χαλιά στρώνει το ΟΠΑΠ Game Time και υποδέχεται τον Λευτέρη Πανταζή για να αποχαιρετήσει με τον πιο …ταραχώδη τρόπο το 2024. Ο δημοφιλής τραγουδιστής των μεγάλων σουξέ προκαλεί «Ταραχή» από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στο στούντιο με τη πληθωρική παρουσία του, την τραγουδιστική διάθεση και τις σπαρταριστές απαντήσεις του στη Λίλα Κουντουριώτη, με την οποία κάνει και ντουέτο.

Ο απολαυστικός Λευτέρης Πανταζής ερμηνεύει a capella μεγάλες επιτυχίες του, αφιερώνει μία από αυτές στον πρωταθλητή της τρέχουσας ποδοσφαιρικής σεζόν, ενώ δεν διστάζει να δοκιμαστεί στο ρεπερτόριο της Ελένης Φουρέιρα και της Μαρίνας Σάττι.

Αφού αποκαλύπτει ποιο είναι τελικά το «ευαίσθητο σημείο» του, ξεσηκώνει το κοινό της εκπομπής και μετατρέπει το στούντιο σε πίστα για έναν μουσικό αποχαιρετισμό με «Φιλάκια» στο 2024.

Δείτε το εορταστικό επεισόδιο του ΟΠΑΠ Game Time με τον Λευτέρη Πανταζή:

Πηγή: skai.gr

