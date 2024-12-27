Την τελευταία εκπομπή πραγματοποίησε σήμερα η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου, στην ΕΡΤ1, αποχαιρετώντας συγκινημένη τους συναδέλφους της με τους οποίους συνεργάστηκε επί 3,5 χρόνια συνεργασίας.

«Είναι από αυτές τις στιγμές, που όσο και να τις έχεις προετοιμάσει, πολύ δύσκολα μπορείς να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων με την αξιοπρέπεια που ήθελες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής, που λέγεται "Συνδέσεις", που είμαι κομμάτι αυτής μεγάλης οικογένειας που με αγκάλιασε και λέγεται ΕΡΤ. Ήταν 3,5 χρόνια που ήμασταν εδώ παρέα», δήλωσε η Χριστίνα Βίδου.

Μάλιστα ο συμπαρουσιαστής της, Κώστας Παπαχλιμίντζος μπήκε στο στούντιο προσφέροντας της μία ανθοδέσμη αλλά και ένα χειροφίλημα, κλείνοντας έτσι την εκπομπή.

Πηγή: skai.gr

