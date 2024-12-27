Το επικό σχόλιο του Χρήστου Κούτρα για την πλημμύρα στην παραλιακή

Αιχμηρά σχόλια για τα λύματα που γέμισαν την παραλιακή τις προηγούμενες ώρες, κατά την κακοκαιρία, έκανε ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, Χρήστος Κούτρας, αναδεικνύοντας με χιούμορ τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στην Ποσειδώνος όταν βρέχει.

«Πώς να την πω τώρα αυτή; Να το πώς σκ***πλημμύρα. Συγγνώμη δηλαδή κι' όλας αλλά αυτό έγινε χτες το πρωί στην παραλιακή, στην Ποσειδώνος. Στην Αθηναϊκή ριβιέρα. Εδώ που πωλείται το τετραγωνικό 10.000 ευρώ. Πας να πάρεις σπίτι και σου λένε ''μάλιστα, 100 μέτρα, ένα εκατομμύριο". Γιατί; Γιατί είσαι στη θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει: «Μου έκανε μια περιγραφή χτες το απόγευμα ο δήμαρχος Αλίμου, για το τι γίνεται κάτω από τον δρόμο. Εκεί, αν ανοίξει τρύπα, η μπόχα θα φτάσει μέχρι τη Λαπωνία, λογικά. Γιατί έχει και κάτι διαρροές το σύστημα. Γι΄αυτό αν περνάτε από αυτό το σημείο μυρίζει».

Μάλιστα, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ανέδειξαν και τις τιμές των ακινήτων στην περιοχή. «Αλλά έχει μυρωδιά, το ευχαριστιέσαι. Ανοίγεις παράθυρο, εκτός από το καυσαέριο στην Ποσειδώνος, έχει κι' άλλη μυρωδιά. Σπάει και η μυρωδιά του καυσαερίου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Βάρκιζα μέχρι το Φάληρο έχουν συνδεθεί παράνομα 7.000 σπίτια με το δίκτυο. «Μπράβο, λειτουργούν όλα, συγχαρητήρια!», καταλήγει ο παρουσιαστής.

Πηγή: skai.gr

