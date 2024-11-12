Ειλικρινή συλλυπητήρια για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Δήλωσε συγκεκριμένα:

«Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Ξεχωριστός, τολμηρός, με πολυσχιδή επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα, διακρινόταν πάντα για τη σταθερότητα των επιλογών του και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με φίλους και συνεργάτες. Διαρκές ήταν και το ενδιαφέρον του για δημόσια πράγματα, γεγονός που τον οδήγησε, όντας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, να ενταχθεί στον αντιδικτατορικό αγώνα, να συλληφθεί και να εξοριστεί.

Η πορεία του, ενός δυναμικού και αποφασισμένου ανθρώπου που ξέρει και μπορεί να φτάνει στον στόχο του.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

