Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ πραγματοποιήθηκε χθες στο Kεντρικό Aμφιθέατρο «Χρυσόστομος Παπαδόπουλος», παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ο οποίος και πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μίλησε για τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, ενώ εστίασε στη βία που παρατηρείται μεταξύ των νέων, φαινόμενο που παρατηρείται να εντείνεται, αλλά και στην ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση των αιτιών πίσω από τα κοινωνικά προβλήματα. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα μέσω της κατανόησης της ανθρώπινης φύσης και της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, προτείνοντας την αγάπη και την ελευθερία ως θεμελιώδεις αξιώσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Από την πλευρά του, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, καθηγητής Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, υπογράμμισε τη σημασία της σύγχρονης θεολογικής εκπαίδευσης στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Επισήμανε, εξάλλου, την ανάγκη σύνθεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής αυστηρότητας και της εκκλησιαστικής παράδοσης, καθώς και τη συμβολή της Ορθόδοξης σκέψης στον παγκόσμιο θεολογικό διάλογο.

Ακολούθως, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, καθηγητής Δημήτριος Μόσχος, περιέγραψε τη θεολογία ως «φωνή που έρχεται από το μέλλον», αλλά επισήμανε και τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του θεολογικού οράματος για έναν κόσμο ελεύθερο από το φόβο και το μίσος.

Η καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Διοτίμα Λιαντίνη, απευθύνθηκε στους πρωτοετείς, για να τονίσει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στην ακαδημαϊκή ζωή και της αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει το πανεπιστήμιο.

Στην εκδήλωση έδωσαν τα παρών ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης, ο μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος, ο μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Ν. Θωμαΐδης, οι αντιπρυτάνεις του ΕΚΠΑ, Χρήστος Καραγιάννης και Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, ο επίσκοπος Τανάγρας Απόστολος και ο διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος διένειμε την Καινή Διαθήκη στους φοιτητές. Ακολούθως, στην αίθουσα Συνεδριών της Σχολής, υπεγράφη σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του ΕΚΠΑ από τον Αρχιεπίσκοπο, τον επίσκοπο Τανάγρας, τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ και τον αντιπρύτανη Χρήστο Καραγιάννη. Το μνημόνιο παρέχει στο ΕΚΠΑ τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων με την Εκκλησία της Ελλάδος.

