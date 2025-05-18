Σήμερα είναι των Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλάτειας.

Γιορτάζουν: Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος *

Γαλάτεια, Γαλατία

Φαεινός, Φαεινή

Πηγή: skai.gr

