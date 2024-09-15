Ο ηθοποιός Ντίνος Καρύδης έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 85 του χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον κόσμο του θεάτρου. Την είδηση έκανε γνωστή πριν από λίγα λεπτά ο Σπύρος Μπιμπίλας γράφοντας:

«Αγαπημένε μου φιλε Καληνύχτα για πάντα! Ήσουν από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που γνώρισα και με έλεγες πάντα ανηψακι σου από τότε που στα στούντιο της ΕΡΤ το 80 γνωριστήκαμε, αγαπήθηκαμε κ μας ένωσε βαθειά οικογενειακή φιλία.. Το ταλέντο και το χιούμορ σου αστειρευτα! Η αγάπη για όλους εμάς μα κυρίως για την Τζούλια σου και την Σμαράγδα σου υπέρμετρη.. Κι η Σμαράγδα αξία κόρη τέτοιων γονιών. Θα'σε αγαπάμε πάντα και θα'σε αποχαιρετήσουμε την Τρίτη 1.30 από το κοιμητήριο Ζωγράφου..Καλό ταξίδι λατρευτέ μας Ντινάκο και θερμά συλλυπητήρια στα 2 σου αγαπημένα πλάσματα..»

Ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Καρύδης γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 27 Οκτωβρίου 1938 ήταν Έλληνας ηθοποιός της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και του θεάτρου.

Ήταν πατέρας της γνωστής ηθοποιού Σμαράγδας Καρύδη και σύζυγος της επίσης ηθοποιού Τζούλιας Αργυροπούλου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Όντας αριστούχος της Δραματικής Σχολής Αθηνών, ξεκίνησε σύντομα την καριέρα του στο θέατρο. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και σε τηλεοπτικά προγράμματα

