Αιματηρή συμπλοκή σε σχολείο στα Χανιά – Εξωσχολικοί μαχαίρωσαν μαθητή

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων, καθώς ένας μαθητής τραυματίστηκε σε αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, εξωσχολικοί κατάφεραν να μπουν μέσα στον χώρο του σχολείου, όπου διαπληκτίστηκαν με μαθητή του ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με μαχαίρι.

Στο σχολείο επικράτησε πανικός, ενώ ο 17χρονος μαθητής, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων με τραύμα στο πρόσωπο.

Η Αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες από τους μαθητές που ήταν μπροστά στο περιστατικό, ενώ φέρεται να έγινε και προσαγωγή εμπλεκόμενου.

Τα αίτια που προκάλεσαν την συμπλοκή δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

