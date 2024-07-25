Την απαγωγή και βιασμό της από 4 άνδρες κατήγγειλε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, μια 32χρονη γυναίκα στα Αντίκυρα Βοιωτίας.

Οπως είπε στους αστυνομικούς η νεαρή γυναίκα, το πρωί της Τετάρτης πήγε με τη μηχανή της στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου για να συναντήσει έναν άγνωστο άντρα, με τον οποίο συνομιλούσε το προηγούμενο βράδυ στα social media και έκλεισαν ραντεβού.

Όταν όμως έφτασε στην παραλία, αντί να συναντήσει το ραντεβού της, την πλησίασε ένα μαύρο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα.

Οι τέσσερις άντρες την άρπαξαν, την έβαλαν στο αυτοκίνητο και την οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία περίπου 10 λεπτά μακριά από το σημείο που την απήγαγαν.

Της έβαλαν στο πρόσωπο ένα μαντήλι και την βίασαν.

Κάποια στιγμή μπόρεσε να διακρίνει τον έναν από τους 4 δράστες – έναν ψηλό, καστανόξανθο άνδρα – τον οποίο οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να ταυτοποιήσουν.

Στη συνέχεια την εγκατέλειψαν σε κοντινό σημείο.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 4 ανδρών συνεχίζονται ενώ έχει ζητηθεί και ιατροδικαστική εξέτασης της 32χρονης.



Πηγή: skai.gr

