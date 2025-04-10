Η Ελλάδα ενδέχεται να χάσει χρηματοδότηση από τη Frontex, καθώς ο συνοριακός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διερευνά 12 ανοικτές υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών στα σύνορά της, τον υψηλότερο αριθμό στις εν εξελίξει έρευνες ανά χώρα που διενεργεί η Ε.Ε.

Η πλειονότητα των υποθέσεων σχετίζεται με καταγγελίες που αφορούν σε αναγκαστικές απελάσεις χιλιάδων ανθρώπων από τις ελληνικές μεταναστευτικές αρχές στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, μια πρακτική γνωστή ως pushbacks (επαναπροωθήσεις), η οποία είναι παράνομη βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του διεθνούς δικαίου.

Η Frontex ανέφερε ότι θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς την Ελλάδα για εφαρμογή με πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

«Ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex έχει δηλώσει ότι αναμένει την εφαρμογή όλων αυτών των συστάσεων. Διαφορετικά, θα εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης ή διακοπής της χρηματοδότησης για τα συγχρηματοδοτούμενα μέσα», δήλωσε ο Κρις Μπορόφσκι, εκπρόσωπος Τύπου του συνοριακού οργανισμού της ΕΕ, Frontex. Τα συγχρηματοδοτούμενα μέσα αναφέρονται σε έναν αριθμό σκαφών του ελληνικού λιμενικού σώματος.

Αξιωματούχοι από το ελληνικό λιμενικό και την ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Τον Ιανουάριο του 2025, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι οι ελληνικές αρχές είναι ένοχες για τη διεξαγωγή συστηματικών επαναπροωθήσεων μεταναστών, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ έχει καλέσει στο παρελθόν την Ελλάδα να διερευνήσει καταγγελίες για εγκατάλειψη μεταναστών στη θάλασσα και απελάσεις από τις αρχές της.

«Πλέον τοποθετούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στο επίκεντρο αυτών των διαπραγματεύσεων. Στο παρελθόν, αυτή η συζήτηση γινόταν προς το τέλος των διαπραγματεύσεων, οπότε αντιμετωπιζόταν ως δευτερεύον ζήτημα. Τώρα όμως αποτελούν πραγματικά τον πυρήνα των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μπορόφσκι.

Το 2023, εκατοντάδες μετανάστες πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, όταν ένα αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε ανοιχτά της Πύλου, προσπαθώντας να φτάσει στην Ευρώπη από τη Λιβύη. Ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το ναυάγιο, αφότου το Λιμενικό Σώμα αρνήθηκε ρητά να διεξάγει δική του, παρά την πίεση από τη Frontex. Η ανεξάρτητη έρευνα συνέστησε την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε οκτώ λιμενικούς που εμπλέκονταν στο περιστατικό.

Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex, Jonas Grimheden, πρότεινε τότε την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων του οργανισμού στην Ελλάδα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

«Πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη συνεργασία μας με τρόπους που να είναι αποτελεσματικοί», δήλωσε ο Μπορόφσκι. «Υπάρχουν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: η προστασία των συνόρων, αλλά και η προστασία των αξιών μας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σεβόμενοι την αξιοπρέπεια των ανθρώπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή».



Πηγή: skai.gr

