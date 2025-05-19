Στη δυτική Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στον Δενδροπόταμο, 20 και πλέον χρόνια τώρα, ο Φάρος του Κόσμου, το κέντρο προστασίας ανηλίκων που ίδρυσε ο πατέρας Αθηναγόρας φροντίζει για τα παιδιά των Ρομά ώστε να μπορέσουν να μορφωθούν και τους δίνει ένα καταφύγιο. Ο Γρηγόρης Ποζιός μίλησε με κάποια από τα παιδιά της περιοχής που μεγάλωσαν και με τη βοήθεια του Φάρου έσπασαν τα τείχη του γκέτο, κέρδισαν διαγωνισμούς ρομποτικής, σπουδάζουν στο εξωτερικό και πλέον μεταλαμπαδεύουν την ίδια αγάπη που έλαβαν, στους πιο μικρούς που το έχουν ανάγκη.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

