Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Η σύνταξη μου δεν φτάνει να συντηρώ την ανάπηρη σύζυγό μου»

Το μικρό ποσό που λαμβάνει ως αναπηρική σύνταξη για την 76χρονη σύζυγό του που πάσχει από άνοια, κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ, 77χρονος.

«Οι φαρμακευτικές και ιατρικές δαπάνες φτάνουν το μισό της σύνταξης» ανέφερε ενδεικτικά ο 77χρονος.

Το αίτημα μεταφέρθηκε στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη η οποία σημείωσε ότι θα επιληφθεί του θέματος αφού επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Αν υπάρχει κάποια στρέβλωση του συστήματος θα το διορθώσουμε» τόνισε η υπουργός προσθέτοντας στο σημείο αυτό ότι αύριο ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει στους 660.000 δικαιούχους τα επιδόματα που δικαιούνται συνολικού ύψους 190 εκατ. ευρώ.

Ανακοίνωσε επίσης ότι τον Δεκέμβριο θα δοθεί έκτακτο βοήθημα που θα ψηφιστεί προσεχώς από το υπουργείο Οικονομικών

Πηγή: skai.gr

