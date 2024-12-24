Σωκράτης Φάμελλος για τον γάμο του: «Ήταν μία πολύ χαρούμενη και γεμάτη μέρα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και η αγαπημένη του, Τατιάνα Παπαδοπούλου, παντρεύτηκαν χθες στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, έχοντας στο πλευρό τους τα παιδιά και τους κουμπάρους τους.

«Ευχαριστούμε όλους και όλες για τις ευχές. Ήταν μία πολύ χαρούμενη και γεμάτη μέρα», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του στο Mega. «Με τη σειρά μας θέλουμε να ευχηθούμε υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο για τις γιορτές που έρχονται».

Όπως εξήγησε, ο πολιτικός γάμος «ήταν μια επιλογή που έκανα μαζί με την Τατιάνα και μας εκφράζει και τους δύο. Θα ευχόμουν σε όλους και όλες να έχουν μία τετοια ολοκλήρωση, μαζί με την πρόοδο στα υπόλοιπα πεδία της ζωης».

Πηγή: skai.gr

