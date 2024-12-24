Τα εφετινά Χριστούγεννα απέχουν πλέον μερικές μόνο ώρες και όλα κινούνται σε εορταστικούς ρυθμούς. Τα καταστήματα ΟΠΑΠ υποδέχονται τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου με το ΣΚΡΑΤΣ σε ρόλο πρωταγωνιστή, μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών που μπορεί να κρύβουν μεγάλες εκπλήξεις.

«Ακόμα και σήμερα υπάρχει κόσμος που δεν έχει προλάβει να προμηθευτεί όλα τα δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι νέοι χριστουγεννιάτικοι λαχνοί ΣΚΡΑΤΣ δίνουν τη λύση, καθώς με μια επίσκεψη στο πιο κοντινό κατάστημα ΟΠΑΠ, ο καθένας μπορεί να βρει μια οικονομική και πρωτότυπη πρόταση δώρου», αναφέρει ο Σπύρος Δρακόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Νέο Κόσμο.

«Τα εορταστικά ΣΚΡΑΤΣ έχουν καθιερωθεί στις προτιμήσεις των πελατών μας σαν ιδανικό δώρο στις γιορτές και για μια ακόμα χρονιά έχουν την τιμητική τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, καθώς και τοποθετημένα στο γιορτινό τραπέζι», συμπληρώνει.

ΣΚΡΑΤΣ δώρα και για τις ονομαστικές γιορτές του Χρήστου και του Μανώλη

Οι εορταστικοί λαχνοί ΣΚΡΑΤΣ αποτελούν την ιδανική επιλογή δώρου, όχι μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων αλλά για τις ονομαστικές εορτές. «Αρκετοί από τους πελάτες του καταστήματος μας έχουν ήδη προμηθευτεί χριστουγεννιάτικους λαχνούς ΣΚΡΑΤΣ, προκειμένου να συμπληρώσουν στα δώρα που πήραν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα εορταστικά παιχνίδια ΣΚΡΑΤΣ αποτελούν ένα πρωτότυπο δώρο και για όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή, όπως του Χρήστου, του Μανώλη και του Βασίλη, που πλησιάζουν», υπογραμμίζει ο κ. Δρακόπουλος.

«ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ! 100.000 ευρώ» και «ΔΩΡΟ ΣΚΡΑΤΣ»

Το ΣΚΡΑΤΣ «ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ! 100.000€» κοστίζει 2 ευρώ και μοιράζει κέρδη έως και 100.000 ευρώ. Στη μέση του λαχνού υπάρχει μια ειδική τσάκιση, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ως διακοσμητικό ή σαν στολίδι στο δέντρο. Διαθέτει, επίσης, ειδική περιοχή για ευχές. Το παιχνίδι «ΔΩΡΟ ΣΚΡΑΤΣ» κοστίζει 10 ευρώ, με το μέγιστο έπαθλο που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος να ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Κάθε λαχνός κερδίζει τουλάχιστον 4 ευρώ, ενώ και αυτό διαθέτει ειδική περιοχή για ευχές και 3 περιοχές bonus.

«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΕΡΔΗ» και «ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ τα Χριστούγεννα!»

Το ΣΚΡΑΤΣ ημερολόγιο «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΕΡΔΗ», το οποίο κοστίζει 5 ευρώ, μοιράζει κέρδη έως και 500.000 ευρώ. Οι παίκτες αποκαλύπτουν ένα πεδίο κάθε ημέρα, σαν μια αντίστροφη μέτρηση για τη νέα χρονιά. Υπάρχουν 30 συν 1 ευκαιρίες για κέρδη. Τέλος, το ΣΚΡΑΤΣ «ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ τα Χριστούγεννα!» κοστίζει 10 ευρώ, με το μέγιστο έπαθλο που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος να ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

