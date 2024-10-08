Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας για τον θάνατο του 19χρονου από τη Βέροια, σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία, ενώ ο μηχανικός για απλή συνέργεια στην παραπάνω πράξη.

Η δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Πολυγύρου, λίγες μέρες αφότου οι τρεις κατηγορούμενοι εξετάστηκαν ως ύποπτοι (ανωμοτί) για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών, θα κληθούν το επόμενο διάστημα να απολογηθούν στον ανακριτή Πολυγύρου.

Κατά τις ίδιες πηγές, η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

