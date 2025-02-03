Eιδική επιχειρησιακή εξόρμηση που αναπτύχθηκε σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής για τον εντοπισμό ατόμων που οδηγούν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, πραγματοποιήθηκε από τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής (31/1) έως τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας (3/2) στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων δράσεων και συστηματικών τροχονομικών ελέγχων για την οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στην συγκεκριμένη ειδική εξόρμηση συμμετείχε το σύνολο των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Συνολικά ελέγχθηκαν 2.084 οδηγοί με συσκευές αλκοολομέτρου και βεβαιώθηκαν 252 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 8 σε βαθμό πλημμελήματος, για τους οποίους ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Δείτε βίντεο:

Όσο αφορά τις λοιπές παραβάσεις βεβαιώθηκαν τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα ως ακολούθως:

48 για συγκέντρωση οινοπνεύματος 0,41-0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα,

155 για συγκέντρωση οινοπνεύματος 0,25-0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα,

41 σε νέους οδηγούς, οδηγούς δικύκλων και επαγγελματίες οδηγούς για συγκέντρωση οινοπνεύματος 0,10-0,24 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Επιπλέον αφαιρέθηκαν 56 άδειες ικανότητας οδήγησης και ακινητοποιήθηκαν 211 οχήματα.

Αντίστοιχες εξορμήσεις θα πραγματοποιηθούν εκ νέου με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου Οδικής Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

