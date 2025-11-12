Λογαριασμός
Φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια - Το ΤΕΕΜ εντόπισε χειροβομβίδα

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο

UPDATE: 08:47
ΤΕΕΜ EUROKINISSI

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο.

H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.

