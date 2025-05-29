Tην έναρξη της συνεργασίας με την καταξιωμένη ηθοποιό Νία Βαρντάλος επισημοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Los Angeles 2028.

Η σταρ, που βρίσκεται στην Ελλάδα για τις παραστάσεις του θεατρικού έργου "Tiny beautiful things" στο θέατρο Παλλάς, επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της ΕΟΕ στο γραφείο του και συζήτησαν για τον ρόλο που μπορεί να έχει η σπουδαία ηθοποιός για τη στήριξη της Ολυμπιακής ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

H υποψήφια για Βραβείο Οσκαρ ηθοποιός προσφέρθηκε να συγκροτήσει μαζί με τους συνεργάτες της, μία ομάδα η οποία θα συνδράμει με πολλούς τρόπους στο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενόψει των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο κ. Κούβελος που συνάντησε τη Νία Βαρδάλος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Στέφανο Χανδακά, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμά Τόκα και τον συν-σκηνοθέτη της παράστασης "Tiny beautiful things" Σπύρο Κατσαγάνη, δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τη σπουδαία ηθοποιό Νία Βαρντάλος που προβάλλει τη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο στο εξωτερικό. Η Νία αμέσως αποδέχθηκε την πρόταση μου και συμφώνησε να συνεργαστούμε για να βοηθήσει μέσω της Ομογένειας ή και με όποιον άλλο τρόπο θεωρεί κατάλληλο, την Ολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας. Θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια που συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της χώρας μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.»

Πηγή: skai.gr

