Η Nia Vardalos σε παράσταση στην Αθήνα

Υποψήφια για Όσκαρ, σεναριογράφος, θεατρική συγγραφέας, ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτις, αυθεντική και πολυτάλαντη, η Nia Vardalos, επιλέγει το ιστορικό Θέατρο Παλλάς, για να παρουσιάσει, πρώτη φορά στα ελληνικά, στη γενέτειρά της, την παράστασή της Tiny Beautiful Things, που σημειώνει ιδιαίτερα μεγάλη καλλιτεχνική, εισπρακτική επιτυχία και διθυραμβικές κριτικές.

Το «Tiny Beautiful things» είναι η θεατρική διασκευή, που έχει πραγματοποιήσει στο δημοφιλές μυθιστόρημα της Cheryl Strayed, «Μικρά όμορφα πράγματα», μια συλλογή αληθινών επιστολών, που θα μπορούσε να είχε γράψει ο καθένας μας, στις οποίες η Strayed απαντά με αισιοδοξία και τρυφερότητα σε όλους, όσοι αναζητούν καθοδήγηση για εμπόδια, μεγάλα και μικρά.

Η Nia Vardalos διασκεύασε το βιβλίο με φροντίδα και αγάπη και πρωταγωνίστησε στις θεατρικές παραγωγές του έργου σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Για τη Nia, εκτός από τον κινηματογράφο, το θέατρο παραμένει η μεγάλη της αγάπη και πηγή δημιουργικότητας. Η Nia Vardalos θα πρωταγωνιστήσει και συν σκηνοθετήσει το θεατρικό της στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα. Η πρώτη σκηνοθεσία του θεατρικού έγινε από το βραβευμένο με Tony Award σκηνοθέτη Thomas Kail, και της οποίας η αρχική πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στα θέατρα της Ν.Υόρκης, το 2016.

Το καθαρτικό αυτό δράμα έτυχε τόσης μεγάλης απήχησης, που στη συνέχεια δημιουργήθηκαν νέες παραγωγές σε θέατρα διαφορετικών χωρών και ηπείρων, και παίζεται αδιάλειπτα από τότε έως σήμερα.

Η παγκοσμίου φήμης δημοφιλής καλλιτέχνης Nia Vardalos επιλέγει να πραγματοποιήσει έναν κύκλο ανοιξιάτικων παραστάσεων, προσαρμόζοντας την παράσταση στα Ελληνικά, σε μετάφραση και συν σκηνοθεσία Σπύρου Κατσαγάνη,με ένα ισχυρό cast Ελλήνων ηθοποιών – συνοδοιπόρων, τους Δημήτρη Παπανικολάου, Δανάη Λουκάκη και Δημήτρη Κίτσο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στα ελληνικά, για πρώτη φορά στο Θέατρο Παλλάς.

Από τις 16 Μάϊου 2025 θα μοιραστεί με το Ελληνικό κοινό μία συναρπαστική και καθαρτική εμπειρία, με χιούμορ, τρυφερότητα, ενσυναίσθηση και δράμα, χαρίζοντας στην πατρίδα της το αστείρευτο ταλέντο της.

Η μία εκ των πρωταγωνιστριών που επιλέχθηκαν, η Δανάη Λουκάκη δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της -και πολύ λογικά- για τη συνεργασία αυτή. Η κάμερα του breakfast@ star και ο Ηλίας Σκουλάς την πέτυχε έξω από το θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, όπου πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στην παράσταση της Δήμητρας Παπαδοπούλου "Στο τσακ" που έσκισε στη Θεσσαλονίκη και πλέον έχει κατεβεί στην Αθήνα.

