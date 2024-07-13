Μνημόνιο Συνεργασίας για την προβολή της Ελλάδας υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, με την Public Policy Vice President του Netflix για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, Madeleine de Cock Buning, ανοίγοντας νέες προοπτικές για κοινές ενέργειες, με στόχο την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας παγκοσμίως.

Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας, το Netflix, κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών streaming, δεσμεύεται να υποστηρίξει την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, αξιοποιώντας την παγκόσμια δημοτικότητα του περιεχομένου του για την προβολή τοπίων της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ Netflix και ΕΟΤ περιλαμβάνει την παραγωγή ενός βίντεο από το Netflix που θα χρησιμοποιηθεί από τον ΕΟΤ για προωθητικές ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στον ΕΟΤ η δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού του Netflix για την παραγωγή νέου υλικού.

Στο πλαίσιο της υπογραφής, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών, αναγνωρίζοντας πως η ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα και η προβολή της χώρας μέσω αυτού αποτελούν εθνικό στόχο. Επιπλέον, εξέφρασαν την ακλόνητη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις κοινές τους προσπάθειες για την προώθηση της Ελλάδας, υποστηρίζοντας την οπτικοακουστική βιομηχανία.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δημήτρης Φραγκάκης, δήλωσε: «Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού είναι περήφανος που συνεργάζεται με το Netflix για να αναδείξει την Ελλάδα ως έναν κορυφαίο προορισμό, προβάλλοντας τα εκπληκτικά της τοπία και την πλούσια πολιτιστική της κληρονομία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, φιλοδοξούμε να εδραιώσουμε την Ελλάδα ως έναν ιδανικό τόπο για μελλοντικές οπτικοακουστικές παραγωγές. Αξιοποιώντας την παγκόσμια εμβέλεια του Netflix, η σύμπραξη αυτή επιδιώκει να προσελκύσει τουρίστες και κινηματογραφιστές, καθιστώντας την Ελλάδα πόλο έλξης για ταξίδια και κινηματογραφικές παραγωγές».

Η Madeleine de Cock Buning, Public Policy Vice President του Netflix για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, του Netflix δήλωσε: «Αξιοποιώντας τη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης, το Netflix συνεργάζεται με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ελλάδας για να προβάλει την ομορφιά της σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία μας με τον ΕΟΤ αποτελεί ορόσημο για το Netflix, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλουμε την απαράμιλλη ομορφιά της Ελλάδας σε εκατομμύρια θεατές, φέρνοντάς τους πιο κοντά στην ιστορία, την κουλτούρα και τα τοπία της, όπως αυτά αποτυπώνονται στις παραγωγές μας»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.