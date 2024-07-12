Βασιλική Νταντά: Ετοιμάζει τη βάπτιση του γιου της

Το αγοράκι της που τον Οκτώβριο θα γίνει ενός έτους ετοιμάζεται να βαπτίσει η Βασιλική Νταντά.

Η τραγουδίστρια που κράτησε κρυφή την εγκυμοσύνη της κυριολεκτικά μέχρι το τέλος σχεδόν, αφού γέννησε στις 12 Οκτωβρίου πέρυσι και την είδηση ότι περιμένει παιδί την κράτησε μυστική ως και τον Αύγουστο που ανακοίνωσε μόνη της την εγκυμοσύνη με ένα τρυφερό ποστ.

