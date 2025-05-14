Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τις «Παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και στον Κώδικα Συμβολαιογράφων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με τη θετική ψήφο της ΝΔ.

Αντίθετα το καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και «Σπαρτιάτες» έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν σήμερα Ολομέλεια.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση δύο υπουργικές τροπολογίες.

Η πρώτη τροπολογία έχει διατάξεις σχετικά με:

- τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας,

- ρύθμιση που αφορά την αποζημίωση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και διάταξη για την απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα,

- απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (τροποποίηση παρ. 1,2,3 και άρθρου 8 ν.3213/2003).

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία είναι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Οι διατάξεις της αφορούν θέματα σχετικά με την:

- ένταξη των κινήτρων και προσαυξήσεων του ΝΟΚ στον πολεοδομικό σχεδιασμό

- Ρυθμίσεις για τις αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με χρήση κινήτρων

- Την θέσπιση περιβαλλοντικού ισοδυνάμου για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων και προσαυξήσεων οικοδομικών αδειών

- Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις αλλά και καταργούμενες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Κατά τη σημερινή συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια αναμένεται να υπάρξουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

