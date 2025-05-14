Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε περίπου στις 13:10 το μεσημέρι στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου Ευόσμου, από την οποία υπήρξαν πέντε ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, 15 άτομα μπήκαν στον χώρο του σχολείου και επιτέθηκαν σε μία παρέα 5 ατόμων που βρισκόντουσαν ήδη εκεί με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Στη συνέχεια, μαθητές από άλλο σχολείο του Ευόσμου μπήκαν στις τάξεις και άρχισαν να πετούν αβγά και κρατούσαν ρόπαλα.

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου αντέδρασαν και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στο επεισόδιο.

